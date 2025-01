Approvato il bilancio: lavori in palestra e nell’asilo 

Il consiglio comunale di Narcao ha approvato il bilancio di previsione finanziario. «È con grande soddisfazione che annuncio l'approvazione del bilancio di previsione - ha detto il sindaco Antonello Cani - si tratta di un risultato storico e straordinario per il nostro Comune, che mai prima d'ora era riuscito ad approvare il documento contabile con tale anticipo rispetto alle scadenze di legge. Questo traguardo rappresenta il frutto di un intenso e coordinato lavoro di squadra che ha visto protagonisti gli uffici comunali e l'amministrazione, in un'ottica di piena collaborazione e sinergia. Il bilancio rappresenta uno strumento concreto per realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati per lo sviluppo del nostro Comune, sempre nell'interesse della collettività e con un'attenzione particolare alle esigenze dei nostri concittadini».

Tra i punti principali, l'Imu non subirà variazioni, così come il canone che accorpa diverse tasse (tosap, affissioni), approvazione del Dup (documento unico di programmazione), la palestra polivalente potrebbe essere operativa già da questa estate, prossimamente verranno effettuati alcuni lavori nel centro sociale, sono in fase di ultimazione i lavori nell'asilo nido di Rio Murtas e nell'aula consiliare di Narcao e, inoltre, la seduta pubblica è stata anche l'occasione per conoscere la neo segretaria comunale Emanuela Milia.

