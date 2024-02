Approvato il bilancio: invariate le imposte comunali 

A Gonnesa via libera al bilancio di previsione 2024-2026: il Consiglio comunale ha approvato con i voti della maggioranza mentre tra i banchi dell’opposizione si è astenuto l’ex sindaco Hansel Cabiddu e Antonello Casu è uscito dall’aula al momento del voto.

È un bilancio da 13,5 milioni di euro, tutte le imposte comunali restano invariate quindi nessun aumento per i cittadini. Per il sindaco Pietro Cocco il 2024 sarà l’anno dei lavori pubblici. «Partiranno gli appalti delle opere per cui ci siamo aggiudicati i bandi del Pnrr o altri finanziamenti - dice il sindaco - sono tanti gli interventi che partiranno quest’anno: lavori nelle ex scuole Medie, l’intervento per ampliare la scuola materna ma anche il completamento della struttura ex Esmas». In quest’ultima, dopo i lavori che partiranno a breve, secondo i programmi dell’amministrazione comunale troverà spazio la nuova caserma dei carabinieri con un’ala dedicata alla polizia locale. Ancora tra le opere in partenza nell’anno in corso, ci sono gli interventi sul litorale. «Finalmente la fogna e l’acqua potabile a Plagemesu saranno realtà - dice il sindaco - un intervento fondamentale per riqualificare il litorale, così come importante sarà il parco urbano, la nuova piazzetta in centro di cui di recente abbiamo acquistato l’area e ancora, tra i lavori che partiranno quest’anno, c’è la riqualificazione del campo sportivo, mentre da marzo partiranno gli asfalti nelle strade». Previsti interventi anche a Nuraxi Figus, tra cui la riqualificazione di piazza Rinascita.

