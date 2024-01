Approvato il bilancio in Aula, scintille tra Pes e la minoranza 

Via libera del Consiglio comunale al bilancio di previsione 2024-26. Il documento, che prevede movimenti per oltre 5 milioni di euro, è stato approvato con i voti della maggioranza e l’astensione della minoranza guidata da Gianni Meloni che nel corso del dibattito ha mosso una serie di rilievi.

«Il cimitero - ha denunciato l’opposizione - appare abbandonato e ci chiediamo se si stiano eseguendo regolarmente gli interventi di manutenzione. Ancora, non riprende l’attività della consulta giovanile, ferma al palo. La ristrutturazione di piazza Cocco deve essere fatta con il contestuale potenziamento del verde, anche per utilizzare l’acqua irrigua stoccata nei vasconi di Bolisai di cui nulla si sa». Obiezioni anche sul progetto Iscola. «Il Comune dice addio al finanziamento di oltre due milioni – ha evidenziato la minoranza - persi per inerzia e scelte sbagliate».

Nel suo intervento il sindaco Salvatore Pes ha difeso le scelte fatte: «Stanno per partire i lavori di pavimentazione del centro ma risorse importanti sono state stanziate anche per le strade urbane e rurali, parchi e giardini. Ingenti le somme investite per San Costantino e destinate alla sistemazione della pista e alla sicurezza. Abbiamo affidato l’incarico per la realizzazione del marchio collettivo Sedilo, mentre dal punto di vista sociale è in programma uno screening oncologico per la popolazione». ( s. c. )

