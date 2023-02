Approvato il bilancio del Comune Sais: «Nessun tributo sarà aumentato» 

Opere pubbliche già finanziate per 3 milioni e 400 mila euro nel bilancio di previsione 2023-2025 approvato dal Consiglio comunale di Musei.

Tra le opere spiccano la realizzazione di un frantoio comunale per la molitura delle olive, l'ampliamento della zona artigianale, la riqualificazione del parco Etfas, ma anche il rifacimento delle strade. Non mancano fondi destinati al sostegno delle povertà estreme, e altre somme destinate al doposcuola per i bambini delle scuole elementari. Tra le buone notizie il fatto che l'Irpef e l'Imu per la seconda casa non subiranno aumenti: la prima rimane invariata alla soglia minima dello 0,1 per cento, mentre la seconda rimarrà fissata al 7,6 per mille Il bilancio è stato approvato con 8 voti della maggioranza, mentre si è astenuta l’opposizione. Per il sindaco Sasha Sais, «è di estrema rilevanza il fatto di non aver aumentato per il terzo anno consecutivo i tributi a carico delle famiglie, molte delle quali si trovano in seria difficoltà».

