Approvato il bilancio da 46 milioni 

Dopo oltre sette ore di assemblea, il Consiglio comunale ha approvato, nella notte tra giovedì e venerdì, il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2025-2027, mettendo fine all’esercizio provvisorio. Una manovra finanziaria da 46 milioni di euro, di cui sette dal Pnrr, passata con il voto unanime della maggioranza, mentre gli otto consiglieri di opposizione hanno espresso parere negativo.

La ripartizione

Il settore più ricco è quello dei lavori pubblici, con 15 milioni di euro previsti, a seguire le politiche sociali con 7,5 milioni. Per il sindaco Tomaso Locci, anche assessore al Bilancio, «la priorità è l’urbanistica, vogliamo portare a casa definitivamente il Puc, è una partita che siamo vicini a chiudere. Con i piani di risanamento potremo dare respiro e dignità alle zone di Su Tremini, Terr’e Teula, S’Ecca e s’Arena». Altro punto è «l’attenzione ai fragili, stiamo destinando 350mila euro per il patrimonio Erp e portiamo avanti i programmi per le persone bisognose e i minori. I dati ci dicono che l’età media è avanzata e quindi stiamo accelerando per l’ampliamento del cimitero».

Centrale nel Dup il rilancio della città attraverso il commercio e la cultura. «Cercheremo di smuovere il commercio approvando il regolamento dehors e favorendo la ricostituzione del centro commerciale naturale, per cui la Regione mette finanziamenti a disposizione. Stiamo rifinanziando gli sgravi alla Tari per le giovani coppie e per le nuove imprese, mentre con la riqualificazione della struttura di via Tonara valutiamo l’ampliamento della Monserratoteca e un centro per attività culturali».

Le opere pubbliche

Via libera anche al programma triennale dei lavori pubblici, allegato al Dup. Per il 2025 sono diciassette le opere previste dall’amministrazione. Alcune già avviate, come il completamento della realizzazione del nuovo blocco di loculi cimiteriali, del parco comunale nell’area dell’ex cimitero, del centro sociale di Casa Pani, dell’area eventi nei pressi degli impianti sportivi del Comparto 8 e l’adeguamento normativo del plesso sportivo nell’ex aeroporto. L’approvazione del bilancio sblocca inoltre 400mila euro per la realizzazione della viabilità d’accesso all’ecocentro, che si sommano al milione e mezzo già impegnato per la costruzione della struttura. I lavori dovrebbero iniziare entro l’estate, con la possibilità di vedere l’opera consegnata entro l’anno o all’inizio del 2026. In procinto di iniziare anche la manutenzione di via Cesare Cabras, per un importo di 700mila euro. Ulteriori 400mila euro sono destinati alla manutenzione di marciapiedi e strade, tra cui via San Fulgenzio. Confermato per quest’anno il progetto del mercato civico, nonostante le interlocuzioni in corso con la soprintendenza che per il momento hanno ritardato l’inizio dei lavori. Il 2025 vedrà poi gli interventi di consolidamento di diversi edifici comunali, tra cui il palazzo di via San Lorenzo, la manutenzione della fontana di via Caracalla, la riqualificazione del verde tra via Capo Comino e via Decio Mure e il primo lotto per la realizzazione di un centro diurno in via Cornelio Nepote.

