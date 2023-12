Approvato il bilancio da 138 milioni 

Bilancio in equilibrio quello di previsione per il prossimo triennio, approvato ieri in Consiglio comunale, con i soliti voti della maggioranza, che chiude con 138 milioni di euro, senza aumenti di Tari e Imu. L'opposizione presenta quattro emendamenti per spostare alcune somme, circa 200mila euro in totale, da alcuni settori ad altri a cui, dicono, «sono destinate poche risorse ma contengono le reali esigenze della popolazione». Tutti respinti, i consiglieri di minoranza chiedevano di inserire tra le voci di spesa soldi da destinare alla valorizzazione dei siti archeologici, alle associazioni, tra cui quelle sportive, e al ripristino della sala prove per la musica, dedicata ai giovani.

Mette d'accordo l'assemblea, invece, la mozione del gruppo misto sulla vertenza degli ex lavoratori di Air Italy, presente una delegazione in Aula, che chiede l'impegno politico del sindaco e della Regione perché tra le condizioni di affidamento della continuità territoriale aerea ponga la loro assunzione. «Questo può essere l'ultimo Natale in cui questi 600 ex dipendenti, di cui solo un quarto è stato ricollocato, possano beneficiare di una fonte di reddito», dice il consigliere del M5S, Alfideo Farina, in riferimento alla scadenza del sussidio di disoccupazione. «Chiederò ai candidati presidenti e alle coalizioni che inseriscano la questione nel loro programma elettorale», assicura il sindaco Nizzi. (t.c.)

