Approvato il bilancio comunale 

È tempo di Bilancio per l’amministrazione Mascia. Ieri a Palazzo Ducale è andato in scena l’ineludibile rituale di fine anno con l’approvazione del programma finanziario dell’attuale governance cittadina. Fase conclusa con il voto a favore di tutta la maggioranza, più l’appoggio di Christian Luisi, esponente di Sardegna al Centro Venti20, e l’astensione della minoranza. Per un progetto di collocazione di risorse che vede fare la parte del leone al settore sociale, “nutrito” con 65milioni di euro. «Rappresenta il nostro quadro valoriale- spiega l’assessore al Bilancio Giuseppe Masala - l’attenzione per le fasce più deboli così come gli investimenti nella cultura, soprattutto in chiave turistica». Tra questi ultimi i 300mila euro per la riapertura di Palazzo di Città, i 260mila per l’imminente gara della Rete Thamus e il potenziamento del Centro giovani di Santa Caterina con 120mila euro. L’altro focus per il 2025 sono gli interventi ambientali, «per evitare l’implosione avvenuta con le piogge di qualche mese fa». Pulizia quindi delle caditoie, 150mila euro, e della manutenzione dei corsi d’acqua con 78mila, e i 200mila per le opere di sostenibilità ambientale. 34 poi i milioni in cantiere per alcune opere, tra edilizia scolastica e residenziale pubblica. «E non dimentichiamo le 19 assunzioni fatte per la struttura comunale». Aspetto su cui si è concentrata una piccola polemica. «Con l’estinzione dei mutui boc- dichiara Carlo Sardara di Noi per Sassari - e quindi con l’avanzo libero a disposizione, sarebbe stato possibile fare ulteriori assunzioni».

