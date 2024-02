Approvati i nuovi testi per la celebrazione della messa 

Il Dicastero per Culto divino e la disciplina dei sacramenti il 10 gennaio ha approvato il Proprium (i testi liturgici per la celebrazione della Santa Messa e della Liturgia delle Ore) dell’Arcidiocesi di Cagliari. I testi saranno ora presentati al clero e ai fedeli perché, a partire da una data stabilita dall’Ordinario diocesano, entrino in vigore in tutte le comunità della diocesi.

Il nuovo strumento liturgico sostituisce la precedente raccolta di testi, a carattere regionale, dopo cinquant’anni. La diocesi di Cagliari è la prima, tra le chiese locali della regione ecclesiastica della Sardegna, a ricevere tale approvazione, secondo le nuove norme stabilite dal motu proprio di Papa Francesco “Magnum principium” e conseguentemente alla pubblicazione della terza edizione del messale romano in lingua italiana del 2021.

Giovedì 8 febbraio don Franco Magnani, docente all’Istituto di liturgia pastorale di Padova e già direttore dell’Ufficio liturgico della Cei, presenterà i nuovi testi al clero, la mattina, nell’Aula magna del seminario arcivescovile, e nel pomeriggio (dalle 17 alle 19), nella stessa sede, a tutti gli operatori pastorali.

I testi in formato digitale saranno a disposizione sul sito internet della diocesi (www.chiesadicagliari.it) a partire dall’8 febbraio.

La necessità di avere un Proprium per l’Arcidiocesi del capoluogo nasce dal bisogno di adeguare e rinnovare quanto già esistente e finora in uso nelle chiese per la celebrazione dei santi del calendario particolare.

RIPRODUZIONE RISERVATA