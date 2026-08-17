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Decimomannu.
18 agosto 2026 alle 00:09

Approvate le tariffe della nuova Tari e c’è il bonus sociale 

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Il Consiglio comunale di Decimomannu ha approvato le tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno in corso. L’amministrazione ha così anche dato il via libera definitivo al piano economico-finanziario (Pef) che prevede un costo complessivo del servizio di gestione rifiuti pari a 1,2 milioni di euro.

La copertura finanziaria del servizio, validata tecnicamente anche dal revisore unico dei conti, si articola equamente tra costi fissi (360mila euro) e variabili (810mila euro), con una ripartizione consolidata che vede gravare il 78 per cento del carico tariffario sulle utenze domestiche e il restante 22 per cento su quelle non domestiche.

L’Ente ha inoltre definito e ufficializzato le scadenze per i pagamenti del tributo, previste per il 30 settembre, il 31 ottobre, il 30 novembre e, infine, il 31 dicembre 2026. Tra le novità di maggior rilievo per la cittadinanza è stato introdotto il “bonus sociale rifiuti”, una misura di sostegno destinata alle famiglie e agli utenti domestici che versano in condizioni di comprovato disagio economico-sociale.

L’iniziativa punta a garantire un accesso equo al servizio, gestito in modo automatico attraverso un sistema dedicato senza dunque la necessità di richiedere la presentazione di ulteriori domande da parte dei cittadini interessati.

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