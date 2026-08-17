Approvate le tariffe della nuova Tari e c’è il bonus sociale 

Il Consiglio comunale di Decimomannu ha approvato le tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno in corso. L’amministrazione ha così anche dato il via libera definitivo al piano economico-finanziario (Pef) che prevede un costo complessivo del servizio di gestione rifiuti pari a 1,2 milioni di euro.

La copertura finanziaria del servizio, validata tecnicamente anche dal revisore unico dei conti, si articola equamente tra costi fissi (360mila euro) e variabili (810mila euro), con una ripartizione consolidata che vede gravare il 78 per cento del carico tariffario sulle utenze domestiche e il restante 22 per cento su quelle non domestiche.

L’Ente ha inoltre definito e ufficializzato le scadenze per i pagamenti del tributo, previste per il 30 settembre, il 31 ottobre, il 30 novembre e, infine, il 31 dicembre 2026. Tra le novità di maggior rilievo per la cittadinanza è stato introdotto il “bonus sociale rifiuti”, una misura di sostegno destinata alle famiglie e agli utenti domestici che versano in condizioni di comprovato disagio economico-sociale.

L’iniziativa punta a garantire un accesso equo al servizio, gestito in modo automatico attraverso un sistema dedicato senza dunque la necessità di richiedere la presentazione di ulteriori domande da parte dei cittadini interessati.

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