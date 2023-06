Approvata la variazione di bilancio 

Torna in Consiglio e viene approvata la ratifica ad una variazione al bilancio di previsione da 27 mila euro.

A causa della mancanza di alcuni allegati e dei forti dubbi sulla legittimità dell’operazione manifestati in minoranza da Massimo Ventura e Maria Giovanna Carta, era stata discussa ma non votata. In una seduta con 6 assenze tra i banchi, l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba ha riassunto la vicenda, spiegando che i 27 mila euro sono parte di un avanzo di economia di 173 mila euro derivante da un vecchio finanziamento di quasi 500 mila euro (Giunta Ventura) usato per consolidare parte dei costoni rocciosi dell’imboccatura della grotta di San Giovanni. «Dati i rincari delle materie prime nel settore lavori pubblici - ha spiegato - lo Stato, con il decreto Aiuti, ha istituito un fondo apposito per supportare le pubbliche amministrazioni e previsto che si possano usare finanziamenti avanzati da altri lavori benché questi siano stati già chiusi, collaudati e certificati. Abbiamo scelto quest’opzione dirottando 27 mila euro che sono stati fondamentali per creare 400 nuovi loculi in cimitero che ci permetteranno di respirare». Saba ha parlato anche della ulteriore necessaria messa in sicurezza della facciata della grotta annunciando la «ricerca di un progettista».