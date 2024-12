Approvata la variazione del bilancio triennale 

Fiocco rosso indosso a tutti e un posto vuoto in segno di vicinanza a vittime e famiglie colpite dalla violenza di genere: si è aperto così il Consiglio comunale con cui è stata approvata (astenuti i 3 consiglieri di minoranza presenti) l’ultima variazione dell’anno al bilancio di previsione triennale. «Usato - ha detto la sindaca Isangela Mascia - 40 mila euro dell’avanzo libero 2023 per compartecipare alle spese delle rette in struttura e 45 mila euro, che sono parte della seconda rata da 144 mila del fondo unico ricevuto, per chiudere la variazione». La sindaca ha poi riassunto i finanziamenti ottenuti dalla Regione tra cui spiccano 378 mila per il problema sanpietrini in via Meloni, 250 mila per l’aggiornamento del Puc, 10 mila per la redazione del Peba, 230 mila in totale di fondo unico, 300 mila per bitumazioni, 50 mila euro dal bando “Smart Village” del Gal Sulcis (verrà ricostruita l’area giochi del parco Scarzella), 25 mila per la scuola civica di musica (concessa proroga al direttore artistico per nuovo bando non andato a buon fine) e per estendere le aperture della biblioteca comunale, ed infine 15 mila euro per la progettazione di comunità energetiche. Nella variazione anche richieste di finanziamento alla Regione per 6.5 milioni tra cui spiccano 2,2 milioni per le strade rurali e 2,8 per la distrettualizzazione della rete idrica comunale.

