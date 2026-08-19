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Nuraminis.
20 agosto 2026 alle 00:17

Approvata in via definitiva la variante al Piano urbanistico 

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Via libera definitiva del Consiglio comunale di Nuraminis alla variante al Piano urbanistico. Le modifiche riguardano, tra le altre cose, la trasformazione di una zona E agricola, in località “Su Pardu”, in zona D destinata ad attività produttive, con l’obiettivo di realizzare uno stabilimento di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (per non alterare complessivamente la superficie destinata ad attività produttive sarà eliminato un altro comparto); e delle zone C di espansione a Campu Braxiu e Funtana Bella.

«È l’approvazione finale della variante al Puc approvata il 16 marzo e successivamente sottoposta ai pareri di Regione e Corpo Forestale, che non hanno evidenziato problemi», ha detto Giorgio Cappai, assessore comunale ai Lavori pubblici. Il voto, significativamente unanime, ha cancellato le polemiche che quattro mesi fa avevano infiammato la campagna elettorale per le elezioni poi vinte da Stefano Anni, confermato sindaco. «La variante è condivisibile ma intempestiva perché portata all’approvazione nell’imminenza della fine del mandato elettorale», aveva detto all’epoca Federica Pinna, sfidante di Anni. Ora ha dato voto favorevole, pur specificando di confermare «l’intervento in fase di adozione della variante». (ig. pil.)

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