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Sant’Antioco.
11 agosto 2026 alle 00:37

Approdi 2026, l’isola diventa un palcoscenico 

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Ha preso il via Approdi 2026, al confine tra natura e arte, il programma di attività interdisciplinari ideato da Ottovolante Sulcis, che dal 2021 porta il pubblico a riscoprire il territorio costiero attraverso linguaggi artistici e forme di partecipazione diverse. Concerti, performance, cammini, osservazioni astronomiche e laboratori si intrecciano in un percorso che invita a sostare nel paesaggio, ascoltarlo e leggerne le trasformazioni. Il calendario si è aperto venerdì scorso alla Torre Canai con “Il Cielo Soprattutto”, star party curato dalla Società Astronomica Turritana, tra osservazioni e divulgazione astronomica. Il programma proseguirà martedì 18, alle 19, a Cala della Signora, con “Pietra Madre”, performance a voce sola di Guido Celli. Giovedì 20 doppio appuntamento con Diana Lola Posani: alle 7, sulla spiaggia di Coa Cuaddus, la performance “Scream as if your organs were made of glass” e alle 18, alla Torre Canai, il laboratorio “Deep Listening”. Sabato 22, al Forte Sabaudo “Su Pisu”, Alessandro Carboni e Danilo Casti presentano “Strata – Fields of unknown turbulence”. Chiudono il mese due appuntamenti immersi nel paesaggio: il 27 la passeggiata notturna “Sul Lungoluna” di Ziru Tour, allo stagno di Santa Caterina, e il 28 “Risonanze”, concerto di Nziria, in via Castello, davanti all’ingresso della Necropoli.

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