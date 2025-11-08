Approda domani in Consiglio la grana con il Consorzio industriale 

Nuova seduta del Consiglio comunale di Tortolì. Si riunisce lunedì mattina alle 9 l'assemblea convocata in seduta straordinaria dalla presidente Mara Mascia, nella sede consiliare di via Garibaldi, al secondo piano del palazzo Municipale. Tra gli otto punti all'ordine del giorno spicca la «definizione in via stragiudiziale del contenzioso con il Consorzio industriale irovinciale dell'Ogliastra in merito al ripiano delle perdite derivanti dall'approvazione dei bilanci del Consorzio degli anni 2016, 2017 e 2018. Con l'approvazione dello schema di atto transattivo e il riconoscimento debito fuori bilancio». In soldoni si vuole risolvere la controversia che stava agitando le acque e incrinando i rapporti tra i due enti.

Il Consiglio dovrà inoltre approvare il Dup (Documento unico di programmazione) per gli anni 2026-2028. Alcune variazioni al bilancio e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto di gestione 2024.

