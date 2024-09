«Approccio umano per l’intelligenza artificiale» 

Nessun errore. Quell’incipit della Dichiarazione finale del G7 Lavoro e occupazione (che si è chiuso ieri a Cagliari) dedicato alla condanna dell’aggressione russa all’Ucraina e di Hamas a Israele, con l’aggiunta della forte preoccupazione per la situazione umanitaria a Gaza, è il frutto dell’attività svolta nel vertice sardo dai ministri dei sette Paesi più importanti (oltre all’Italia, Canada, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone e Germania e la Commissione Ue). La soddisfazione della presidenza italiana, rappresentata dalla ministra Marina Calderone, che ha visto la sua città per due giorni ospitare i colleghi arrivati da tutto il mondo, è chiara nelle parole della conferenza stampa finale, che illustrano il documento stilato a Palazzo Regio.

I contenuti

Le novità sono tante e partono proprio da quell’accostamento tra la condanna dei conflitti e la centralità della persona umana nel mondo del lavoro. «Abbiamo voluto dare un approccio inclusivo al nostro operato», ha spiegato Marina Calderone. Partendo dal mercato che cambia, dalle novità della tecnologia, da una società che si trasforma sia dal punto di vista demografico che generazionale, il G7 ha voluto lanciare un messaggio in cui la democrazia e il rispetto dei diritti sono centrali. Il dialogo con le parti sociali in questo quadro è stato e sarà fondamentale. «Sono contenta che Business 7 e Labour 7 (i rappresentanti delle imprese e dei sindacati che hanno partecipato al vertice) abbiano consegnato alla presidenza del G7 una dichiarazione congiunta, enfatizza il clima in cui si è lavorato», ha spiegato.

Le novità

Nel quadro delineato dalla presidenza italiana, in effetti, i cambiamenti sono tanti, a iniziare proprio da quelli indotti dallo sviluppo delle nuove tecnologie. Nel documento finale, si spiega che l’Intelligenza artificiale potrà essere di aiuto al mondo del lavoro, in vari ambiti. «La traduzione di tutto questo deve essere un piano d’azione umano-centrico – ha detto la ministra – le attività concrete su cui l’IA potrebbe avere un impatto riguardano l’automazione, la privacy, l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, il dialogo sociale con i lavoratori, e questo ci serve anche per capire dove va il mondo. Sarà utile inoltre anche per prevedere un piano formativo perché ci aiuterà in qualche modo a prevedere il futuro». Tutto questo però dovrà essere coniugato con il progresso sociale, il rispetto dei diritti, tenendo conto anche di come cambia la società. «La popolazione attiva si ridurrà a un terzo, mentre attualmente sono cinque le generazioni che si trovano spesso a convivere nel mondo del lavoro», ha ammonito.

Inclusione

Nessuno va dunque dimenticato: «Dobbiamo includere giovani e donne, e fare in modo che siano formati per far fronte alle nuove sfide. La formazione continua è assolutamente necessaria anche per i lavoratori anziani, mentre per gli immigrati vogliamo lavorare per fare in modo che anche nei loro Paesi si possano preparare ed evitare che ci sia un’immigrazione irregolare e lo sfruttamento di persone deboli». Infine, è stata posta l’attenzione sulle persone più fragili con misure che possono aiutare a migliorare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, «ma si deve anche intervenire sul tragitto che si compie da casa al lavoro», ha aggiunto la ministra Calderone. Insomma, le competenze saranno fondamentali per il futuro, per far sì che l’intelligenza artificiale possa aiutare il lavoro, la formazione e assicurare le garanzie dei diritti delle persone occupate. Tanto più che proprio nella nuova norma in via di approvazione in Italia, «è previsto un Osservatorio per studiare l’impatto dell’IA nel mondo del lavoro». I principi sono stati scritti, ora l’impegno dei governi è applicarli e tradurli in fatti.

