Approcci inopportuni: docente universitario sospeso per nove mesi 

Attenzioni giudicate morbose nei confronti delle studentesse. Doppi sensi a sfondo sessuale durante le lezioni. E approcci che non sono stati considerati consoni all’ambiente accademico, soprattutto se a tentarli è un docente e a “subirli” sono giovani donne, futuri medici. Una pioggia di segnalazioni, riportate in risposte a questionari anonimi e riversate anche in un “esposto” firmato, che hanno portato alla sospensione per nove mesi nei confronti di Angelo Scuteri, docente di medicina interna dell’Università di Cagliari, direttore della scuola di specializzazione e primario del Policlinico. Il provvedimento dell’Ateneo prevede lo stop all’insegnamento e alla ricerca. Scuteri non riceverà lo stipendio da docente. È sconvolto. Accetta di parlare: «Volevo solo rendere più informale il clima con i miei studenti. Ora sto vivendo nel buio della notte».

La vicenda

Scuteri, 59 anni, romano, è arrivato in Sardegna per formare i medici sardi del futuro. A lungo il suo nome è stato associato alla sua attività di medico al Duilio Casula e a quella di docente all’Università, senza scossoni. Sembrava tutto ordinario, in apparenza, fino a quando sul suo conto si sono espressi studenti e studentesse, che hanno compilato i giudizi sui professori e sulla didattica. Su di lui sono piovute accuse e segnalazioni. Si biasimavano i suoi comportamenti con le studentesse durante le lezioni, anche online, e pure nel periodo della pandemia. Hanno iniziato a circolare video. Si parlava di palpazione del seno, che diventava “le tette” e compariva anche una provocante Pamela Anderson. Le studentesse con lo stesso nome venivano distinte attraverso il segno zodiacale, e c’era l’ammiccante “vergine”. Fuori dai documenti ufficiali alcune ragazze hanno raccontato di approcci e attenzioni troppo particolari. Tanto che il collegio di disciplina dell’Ateneo ha deciso per la sospensione.

Amarezza

Il provvedimento, e le sue precise motivazioni, sono coperti dal massimo riserbo. L’Università fa sapere che «l'Ateneo è sempre attento a tutte le situazioni che violano le norme di condotta in ambito didattico e lavorativo. Pertanto, anche in questo caso si è mosso immediatamente, attivando con la massima riservatezza e accuratezza le procedure previste dalle norme e dai regolamenti». A comunicare la notizia della sospensione a colleghi e studenti è stato Scuteri: «Proprio in virtù del rapporto che ho creato con i ragazzi, che considero quasi come dei colleghi, ho voluto che lo sapessero da me», spiega il docente. Ha il volto di un uomo affranto: «In sede di esame tutti sapevano che ci sarebbe stata una distanza», aggiunge, «ma durante le lezioni volevo creare empatia, un clima più informale. E non credevo ci fosse qualcosa di male nell’identificare con un segno zodiacale due studentesse che hanno lo stesso nome». Un medico deve saper comunicare. Per questo aveva chiesto delle impressioni su una poesia di Rilke: «C’è stato uno scambio di mail, una aveva scritto un testo molto bello. Ho chiesto se ne volesse parlare di persona. Mi è stato risposto di no, è finita lì». Nove mesi di sospensione sono tanti: «Lo dica a me...», risponde. Impugnerà? «Sto valutando», dice, «ma la vita non finisce a Cagliari».

In aula

Tra i primi a segnalare i comportamenti anomali era stato Francesco Piseddu, rappresentante di Reset Unica e studente di Scuteri: «Sono soddisfatto che, a distanza di due anni, si sia finalmente giunti a una risoluzione. Abbiamo ricevuto supporto da tutti i livelli delle istituzioni universitarie. Il merito», aggiunge, «è del coraggio delle studentesse del sesto anno di Medicina, che hanno portato alla luce gli inaccettabili comportamenti in questione. Il caso in esame è un'eccezione per la sua gravità, ma situazioni simili ci sono ancora».

