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Escalaplano
09 maggio 2026 alle 00:49

Apprensione per un uomo scomparso 

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Appre nsione a Escalaplano per la scomparsa di Camillo Usala, 56 anni, di cui non si hanno notizie da giovedì. Sarebbe uscito da casa alle 12: non si sentiva bene e sperava che una passeggiata potesse aiutarlo. Verso le 18, nelle campagne di Escalaplano, sarebbe stato visto in uncorso che era solito fare e da lì si perde ogni traccia. Le ricerche coinvolgono forze dell’ordine, vigili del fuoco, volontari, amici e cacciatori. L’appello è rilanciato dal sindaco di Escalaplano, Marco Lampis: invita chi ha informazioni utili a contattare i carabinieri.

Usala, ex macellaio, è descritto come una persona tranquilla: nessuno pensa a un allontanamento volontario. Viveva con la madre e due fratelli. La comunità segue con ansia la situazione, sperano in notizie positive. Ogni dettaglio, anche marginale, potrebbe essere importante per ricostruire gli ultimi spostamenti dell’uomo. Chiunque abbia informazioni può contattare il 112 oppure i familiari: 329.7827301.

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