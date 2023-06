Apprendistato, corsi di 120 ore  

Un milione di euro per l’apprendistato professionalizzante, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani tra i 18 e i 29 anni. L’avviso dell’assessorato al Lavoro è rivolto alle agenzie di formazione che dal 3 luglio potranno candidarsi per la definizione del catalogo per il periodo 2023-2025.

Settori pubblico e privato

L'offerta formativa ha una durata complessiva pari a un monte ore non superiore a 120 per tutto il triennio, articolato in moduli di 40 ore per ciascun anno di durata del contratto, che si differenzia a seconda del livello di scolarità dell'apprendista al momento dell'assunzione.Un’iniezione di risorse per incentivare la formazione attraverso l’apprendistato. Lo scorso anno in Sardegna sono stati 2.585 gli assunti attraverso questa forma di contratto, di cui 1.579 uomini e 1.006 donne. I destinatari dell'offerta formativa sono gli apprendisti in possesso dei requisiti, residenti o domiciliati in Sardegna e assunti da imprese con almeno una sede operativa nella regione, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante, che posseggano i seguenti requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso di una qualifica professionale.

Le opportunità

«È uno strumento per connettere occupazione e formazione, domanda e offerta», sottolinea l’assessora Ada Lai. «Una grande opportunità per i giovani tra i 18 e i 29 anni, che possono essere formati e seguiti per crescere in azienda aumentando le proprie competenze. Ma ci sono vantaggi anche per le imprese che faticano a trovare personale formato. I datori di lavoro, infatti, hanno sgravi contributivi per tre anni, previsti dalle norme nazionali, non spendono un euro per la formazione e hanno la possibilità di assicurarsi profili professionali corrispondenti ai propri valori e ai propri metodi di lavoro». Le domande potranno essere presentate utilizzando esclusivamente l'applicativo reso disponibile dalla Regione nell'ambito del Sil (il sistema informativo del lavoro e della formazione professionale) all'indirizzo: www.sardegnalavoro.it a partire dalle 10 del 3 luglio 2023 ed entro e non oltre le 23,59 del 17 luglio 2023.

