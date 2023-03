Apprendere attraverso il gioco 

Promuovere lo sviluppo del bambino, incoraggiare il benessere dell’infanzia, valorizzando le funzioni del movimento, delle emozioni, quelle cognitive e sociali. Nasce nella scuola di Elini il Progetto Continuità. Sperimenta l’ambiente scolastico in un’ottica differente migliorando la motivazione dell’apprendimento stesso. Il programma si basa sulla psicomotricità funzionale ed è promosso da Ogliastra Pedagogika in collaborazione con docenti e Comune di Elini e coinvolge i bambini di 5 e 6 anni dell’infanzia e della prima della primaria di Elini, affiancati dalla psicomotricista Giuseppina Masala specializzata in neuropedagogia dei processi cognitivi.

Il dirigente

«La realizzazione di questo progetto – dice il dirigente scolastico Alessandro Virdis – contribuisce a far sì che la nostra scuola compia un ulteriore passo avanti nel diventare sempre più accogliente e vicina ai bisogni formativi delle bambine e dei bambini che la frequentano. Grazie alle attività previste e alle professionalità coinvolte possiamo aiutare i bambini a sviluppare le loro capacità cognitive, sociali ed emotive. Un loro sviluppo psicomotorio sano potrà influire positivamente sull'apprendimento».

Esperienze

Una volta alla settimana, per tutto l’anno scolastico, i bambini guidati dalla psicomotricista, vivono attraverso l’esperienza del gioco, l’apprendimento alla lettura e alla scrittura senza l’uso diretto dello strumento grafico ma con oggetti facilitatori. L’originalità del progetto sta nel fatto che tutti i processi psicomotori sono al servizio e in funzione dell’apprendimento didattico. «Prima si pensava al movimento come ad un fatto meccanico – spiega Masala - ora sappiamo che la motricità contribuisce allo sviluppo emotivo e cognitivo dell'individuo». Il Comune in prima linea. «Abbiamo sempre pensato che il bambino deve essere al centro dei nostri progetti – precisa il sindaco Vitale Pili – e la disciplina della psicomotricità ha l’obiettivo di intervenire sulle emozioni che i bambini apprendono attraverso il gioco».