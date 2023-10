Appostamento sui tetti, pusher in cella 

Lo tenevano sotto controllo da tempo perché sospettato di spacciare droga. E per riuscire a incastrarlo, alla fine hanno dovuto organizzare un lungo appostamento dal tetto di un’abitazione vicina a quella del presunto pusher.

Alcuni carabinieri su con i binocoli, altri colleghi attorno pronti a intervenire per bloccare anche gli eventuali acquirenti. Un blitz preparato nei dettagli che ha portato in carcere un 35enne di Sestu, Daniele Tedde, accusato di detenzione e spaccio di stupefacente. Entro lunedì, l’indagato sarà interrogato in carcere per l’udienza di convalida. Durante l’operazione, sono stati sequestrasti oltre un chilo di marijuana e 10 grammi di cocaina.

Il blitz

L’operazione è scattata venerdì pomeriggio: il comandante della stazione dei carabinieri di Sestu, il luogotenente Riccardo Pirali, è salito su un tetto di una abitazione da dove era possibile monitorare la casa finita nel mirino delle forze dell’ordine per sospetti traffici di droga. L’attesa del comandante non è durata molto: un uomo avrebbe fatto capolino acquistando alcune dosi di droga, 4 grammi di marijuana.

A quel punto sono state avvisate le pattuglie in servizio nelle strade vicine, che hanno raggiunto e fermato l’uomo che aveva appena acquistato la droga. Il cliente, un 46enne, è stato subito rilasciato, mentre i militari sono piombati nella casa del presunto spacciatore, effettuando una accurata perquisizione. Alla fine sono saltati fuori 10 grammi di cocaina e più di un chilo di marijuana (in parte in boccioli), oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio.

L’arresto

Daniele Tedde è stato così fermato, accompagnato in caserma a Sestu per l’arresto e, su disposizione del magistrato, portato nel carcere di Uta dove sarà presto interrogato. In caserma a Sestu, è arrivato anche il capitano Pietro Lucania, comandante interinale della Compagnia di Quartu. Il 46enne sorpreso con la droga appena acquistata, è stato invece segnalato alla Prefettura.

Le indagini non sono finite: i carabinieri di Sestu con i colleghi del Nucleo operativo-radiomobile di Quartu, stanno cercando di risalire alla provenienza della marijuana: non si esclude neppure che la vendita sia avvenuta su prenotazione. Un’operazione tutt’altro che casuale dopo i numerosi blitz antidroga, passati e recenti, effettuati dai militari della Stazione con decine di arresti e col recupero di migliaia di piante di cannabis e di ingenti quantità di droghe pesanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA