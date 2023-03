«Applichiamo la legge»: incontro sul caso insegne 

Confronto tra il sindaco, Settimo Nizzi, e Confcommercio Gallura per fare chiarezza sulle sanzioni relative al mancato pagamento del Canone unico patrimoniale da parte delle imprese che, a un anno dall'applicazione della tassa sull'esposizione delle insegne pubblicitarie, si sono viste recapitare multe salate per omessa regolarizzazione. «Non possiamo che applicare la legge, fermo restando che facciamo sempre il massimo per gravare il meno possibile sulle tasche dei nostri concittadini», ha detto Nizzi: «Solo 250 aziende su seimila hanno chiesto il rinnovo delle autorizzazioni per le insegne negli ultimi tre anni, si tratta del 2 per cento sul totale».

«Il sindaco ha ben spiegato che si è semplicemente applicata la normativa vigente, cosa dalla quale un ente non può prescindere, le sanzioni sono obbligatorie per chi non rispetta le regole altrimenti l'amministrazione sarebbe accusata di danno erariale», ha dichiarato il presidente di Confcommercio Gallura, Edoardo Oggianu: «Qualche imprenditore era convinto che si potessero applicare sanzioni più basse però gli importi non sono dettati dal Comune ma dalla legge 160 del 2019. Il primo cittadino ha chiarito che non verrà adottato nessun nuovo regolamento, timore diffuso tra gli imprenditori locali, e ha accennato a nuove iniziative dell’amministrazione comunale per andare incontro alle esigenze delle imprese nella Zona industriale».

Il caso del caro insegne è stato sollevato, anche, dai consiglieri comunali del PD che hanno chiesto la sospensione delle richieste di pagamento delle sanzioni e l'apertura di un tavolo congiunto tra le commissioni consiliari competenti per modificare il regolamento comunale sulle insegne e renderlo più equo.

