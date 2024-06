Apple, l’intelligenza artificiale arriva sull’iPhone 

New York. Apple rompe gli indugi ed entra nella corsa dell’intelligenza artificiale. A quasi due anni dall’esplosione del fenomeno e dopo che i concorrenti hanno piazzato le loro pedine nel settore, la società di Cupertino lancia la Apple Intelligence il cui acronomino per una mossa di marketing è proprio AI. E si allea con OpenAI per portare ChatGpt sui suoi sistemi operativi. Nel corso della presentazione i titoli Apple cedono a Wall Street del 2,4%. «Ecco il nostro prossimo grande passo, la Apple Intelligence», annuncia Tim Cook alla Conferenza degli sviluppatori che si è aperta a Cupertino. «L’Intelligenza artificiale - aggiunge - deve riflettere i nostri principi: essere potente, intuitiva, integrata ai nostri prodotti, calata nel contesto personale e costruita per mantenere la privacy».

Come ulteriore passo, la società si allea con OpenAI, la casa madre di ChatGpt che ha iniziato la rivoluzione sull’IA e che ha alle spalle Microsoft. Richiamando così alla memoria una inedita partnership del 1997 tra Steve Jobs e Bill Gates, che salvò la Mela. Il popolare chatbot sarà integrato sulle prossime versioni dei sistemi operativi per iPhone, iPad e Mac. Ad avere un particolare risalto è il refresh di Siri, l’assistente digitale di Apple lanciato più di dieci anni fa che diventa più di un assistente vocale ma interagisce con l’utente, come già fatto da Google. Siri non sarà più solo un’interfaccia vocale ma una sorta di chatbot con cui fare conversazione e grazie all’intelligenza artificiale capirà il contesto e interagirà con altre app di Cupertino come ad esempio Mail e Mappe. «È solo un primo sguardo a ciò che potremo fare con l’IA» afferma Apple.

RIPRODUZIONE RISERVATA