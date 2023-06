Applausi o fischi?  Ranieri, stasera  il passato non conta  

Una sera per passare dagli abbracci ai fischi, da amico del cuore a nemico giurato. Dopo aver raccolto applausi ovunque, non solo nella sua Cagliari, Claudio Ranieri, allenatore-gentiluomo, rischia di vivere una serata all'insegna della contestazione in quello che, seppur per pochi mesi, è stato un suo feudo, dopo una salvezza nella stagione 2006-07 da inserire alla voce “miracoli”. Al Parma e ai suoi tifosi, infatti, quelle dichiarazioni nel dopo-gara di martedì non sono proprio andate giù. E non è bastato a calmare gli animi l'elogio di una città che il tecnico ha vissuto per quattro mesi intensissimi e l'abbraccio col giornalista emiliano presente alla Domus.

Fuoco e fiamme

La rabbia corre sui social. E se poco più di un mese fa il Tardini si era alzato in piedi al suo ingresso in campo, accompagnando Ranieri con un lungo applauso, questa sera gli umori potrebbero essere ben diversi. Galeotte le parole del tecnico, irritato dalle accuse all'arbitro Colombo fatte in precedenza dal ds dei gialloblù Mauro Pederzoli. «Siamo amareggiati, arrabbiati», così il dirigente degli emiliani, già ds dei rossoblù, «perché crediamo che a questi livelli le partite debbano essere gestite con più attenzione dall'arbitro. Cinque cartellini gialli a noi e nessuno al Cagliari, l'episodio del rigore è incredibile, c'è un fallo di Lapadula sul portiere e l'arbitro non ha neanche ritenuto di dover andare a vedere al Var». Piccata la replica del tecnico romano: «Vorrei dire al direttore sportivo del Parma che quando noi abbiamo perso lì (sconfitta 2-1 e rigore per un fallo di mano invisibile) siamo stati zitti e che abbiamo dovuto giocare col Venezia proprio grazie a quella partita. Quindi noi siamo stati zitti là, lui se fosse stato sportivo doveva stare zitto qua. Invece ha già voluto montare la partita di sabato. Non è corretto, è antisportivo: impari a stare al mondo». Parole durissime, che a Parma hanno fatto scattare la crociata anti-Ranieri, cui non sono bastate le parole al miele pronunciate qualche minuto dopo, sempre nel dopo-partita: «I tifosi del Parma sono molto signorili, sportivi. Ho vissuto lì 4-5 mesi. Troveremo un ambiente che farà il tifo per la propria squadra, ma non ci toccherà per nulla».

C'eravamo tanto amati

Ma in questi giorni, a rimbalzare sono state soprattutto le accuse al direttore sportivo Pederzoli. E allora questa sera al Tardini si rischia la lesa maestà contro Re Claudio. Che pagherebbe lo sfogo contro il dirigente emiliano, ma anche le parole dedicate all'arbitro Colombo («gli ho fatto i complimenti e segnatevi il suo nome, diventerà un internazionale»). In allegato, la contestazione colpirà tutto il Cagliari, “colpevole” di aver attuato una politica dei prezzi alti per scoraggiare l'arrivo alla Unipol Domus di tifosi gialloblù. Anche se le due società stanno cercando di attivare le diplomazie per far sì che Parma-Cagliari sia solo una partita di calcio.