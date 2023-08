Applausi e premi per i cavalieri 

Successo di pubblico a Meana Sardo per la prima edizione di “Custuminis e cuaddus”, sfilata di cavalieri in abito tradizionale per le vie del paese. Oltre 50 i figuranti provenienti da diversi Comuni sardi che nel pomeriggio hanno affrontato le tortuose vie tra gli applausi della gente. L’apoteosi nei pressi della chiesa di San Bartolomeo dove una giuria di esperti ha valutato costumi e cavalli stilando la classifica dei migliori. Ai primi posti, nell’ordine, i cavalieri di Samugheo, Ortueri e Desulo. La manifestazione è proseguita con una serata folk internazionale aperta dal gruppo di ballo di Meana e seguita dalle esibizioni di artisti provenienti da Polonia, Uruguay e Georgia. Gli eventi, organizzati da associazione ippica “Lasarà”, Pro Loco e Gruppo folk, sono stati presentati da Ambra Pintore. (l. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA