Applausi all’Isola nel pallone 

Sanluri. Il meglio di calcio e futsal sardo riunito, per la grande cerimonia che celebra la stagione appena conclusa. La nuova edizione del Gran Galà del calcio sardo si è tenuta ieri al Parco Comunale S’Arei di Sanluri, dove - nella serata condotta dai giornalisti dell’Unione Sarda Enrico Pilia e Matteo Vercelli, introdotta da un video con anche un sentito ricordo di Gigi Riva - sono stati consegnati oltre cento premi a società e tesserati distinti in stagione. Con loro l’iniziativa, giunta al terzo anno e voluta dall’Unione Sarda e dal Comitato Regionale, dei migliori di Eccellenza e Promozione. «Un premio per chi ha animato il mondo calcistico in questa stagione, col pallone che tornerà a rotolare fra poco con tutte le attività. Con un grazie all’Unione Sarda per l’iniziativa dei migliori e l’attenzione che dà al nostro movimento», il saluto di Gianni Cadoni, presidente del CR Sardegna e vicepresidente della Lega Dilettanti.

I premi L’Unione Sarda

In Eccellenza riconoscimento doppio ai migliori: Andrea Porcheddu del Carbonia (appena passato all’Ossese) e Gianluigi Illario dell’Iglesias, entrambi a 22 punti. «È un premio che volevo dalla scorsa stagione, lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi hanno sempre seguito», la soddisfazione di Illario. «Sono molto contento, è motivo di orgoglio e ripaga i sacrifici fatti questi anni», aggiunge Porcheddu. Anche nel Girone A di Promozione due in testa, Nicolò Agostinelli del Guspini e Gianluca Marongiu del Villamassargia, con 20 punti. Nel B trionfa Stefano Mereu dell’Alghero (25). Fra i bomber successo in Eccellenza per Alessio Mulas del San Teodoro (25 gol, giocherà al Budoni), in Promozione Mauro Ragatzu del Monastir nel Girone A (40 gol in 30 presenze, record assoluto del campionato) e Domenico Saba dell’Usinese nel B (25 gol). «Aver vinto campionato, coppa e capocannoniere mi rende felicissimo: ringrazio società, staff e compagni del Monastir, speriamo di continuare così», le parole di Ragatzu.

I premiati

Come premi il top della stagione 2023-2024: dalle vincenti dei campionati e della Coppa Disciplina al Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori, passando per le benemerenze regionali e la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Fra gli arbitri, premio Claudio Deiana al miglior direttore di gara Andrea Virgili (sezione Olbia) nel calcio e Francesco Balistreri (sezione Cagliari) nel futsal, con uno speciale riconoscimento consegnato a Cadoni da Efisio Deiana, vicepresidente della sezione Cagliari e padre di Claudio.

Il futsal

Nel calcio a 5 premio anche a livello nazionale: per il sardo Michele Podda, che un mese fa ha vinto la Serie A con la Meta Catania (con gran gol in finale) ed è parte integrante della Nazionale. «Un anno bellissimo per cui ho lavorato tanto: spero sia la prima soddisfazione di tante», il suo commento. Fra i club spicca la San Sebastiano Ussana, che ha vinto la Serie C1 e con Gian Marco Saddi capocannoniere a 39 gol, ma anche il Quartu (promosso in B ai playoff) con Serginho miglior giocatore e Filippo Chighini miglior giovane. «Da tanti anni gioco in Sardegna, ricevere un premio del genere dopo una stagione così ricca di soddisfazioni fa piacere», dichiara Serginho, ormai sardo acquisito. Premiate anche le rappresentative del Torneo delle Regioni: l’Under 19 finalista e la femminile semifinalista. E con appuntamento a fra poco più di un mese, quando si ripartirà su tutti i campi.

