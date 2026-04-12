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Volley Serie B.
13 aprile 2026 alle 00:33

applausi alla vega salva in b maschile 

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La Vega Dolianova ha vinto in rimonta e festeggia. Nella nona di ritorno della serie B maschile di volley ha battuto l’Anguillara 3-2 (22-25, 22-25, 25-20. 25-20, 15-10), consolida il settimo posto e saluta la salvezza, peraltro, mai a serio rischio. Rimonta tardiva nel primo set, secondo sfuggito di mano nel finale, poi stop agli errori e per la squadra di Locci la partita è stata un crescendo.

Tie break ancora fatale per la Pan Alfieri, in serie B1 femminile, battuta 3-2 a Mondovì (25-18, 26-24, 21-25, 23-25, 15-5). Stavolta è stata la squadra di Loi a rimontare il doppio svantaggio, ma è crollata nel quinto set. Un punto, comunque, che vale oro, la terzultima, Chieri, si è avvicinata, ora è a -2.

Facile vittoria della Capo d’Orso Palau, 3-0 al Volpiano (25-17, 25-13, 25-16) e quinto posto consolidato.

In B2 femminile la Phi Volley La Maddalena soffre ma viene a capo del Volley Friends Roma, battuto 3-1 (25-17, 25-27, 25-17, 25-23) dopo un quarto set risolto al fotofinish al quarto match point. Le ragazze del coach Buonavita mantengono il terzo posto e allungano, +4, sulla diretta inseguitrice, la Fenice Roma.

La Smeralda Ossi resta aggrappata al campionato e alla matematica, con la vittoria per 3-1 a Roma con la Green Volley (25-15, 20-25, 19-25, 19-25). Secondo punto della stagione per il Quadrifoglio Porto Torres, battuto 3-2 (25-22, 17-25, 13-25, 25-20, 6-15) dal Volleyrò Roma.

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