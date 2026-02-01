Applausi alla svolta austriaca  

Una rivoluzione gentile, in un coro di consensi. Giorgio Mazzella passa la mano e l’Ogliastra del turismo plaude. Convince l’arrivo di un grande gruppo internazionale, l’impronta benefica potenziale di un tour operator affermato.

I numeri

Da ieri Falkensteiner ha assunto la gestione operativa dell’Arbatax Park. Una partnership di diciotto anni, con un programma di sviluppo, restyling e riposizionamento, con investimenti per 30 milioni di euro. Arbatax Park dispone di 900 camere, distribuite tra i sette hotel (Telis, Cala Moresca, Monte Turri, Cottage Dune, Suite del mare e Ville del Parco). Giorgio Mazzella, a cui resta la proprietà, ha definito il quadro con precisione. L’obiettivo è una modernizzazione graduale e un riposizionamento qualitativo secondo gli standard di servizio Falkensteiner. I capisaldi sono l’identità culturale e sensibilità ecologica del sito, più volte migliore Eco Resort al mondo.

Le reazioni

Guarda avanti il sindaco di Tortolì Marcello Ladu. «Ben venga l’arrivo di un gruppo cosi importante, nel solco di quanto tracciato da Mazzella in tutti questi anni. Falkensteiner porta con sé una clientela con una capacità di spesa importante e per questo confidiamo in un salto di qualità per tutta l’Ogliastra. Manteniamo l’equilibrio creato da Mazzella e confidiamo nella spinta positiva che questa operazione possa dare all’aeroporto».

Carlo Amaduzzi, leader Confesercenti, è il presidente Assohotel. «La valutiamo come un ottima notizia, Falkensteiner ha un ottima reputazione. Se pensiamo alla nostra Ogliastra fatta di tanti piccoli operatori frammentati avere un tour operator di rilievo internazionale è molto importante. Ci congratuliamo con Giorgio per aver fatto la scelta giusta».

Sara Lorrai, Fisascat Cisl, entra nel merito delle rivendicazioni sindacali: «Siamo molti contenti perché è una società che applica i contratti siglati dai sindacati maggiormente rappresentativi e non quelli che venivano applicati da Mazzella. Siamo pienamente contenti che la nuova azienda prenda in considerazione condizioni da noi più volte abbiamo auspicate».

Da anni, Falkensteiner gestisce il resort Capo Boi di Villasimius. Ora la partnership si rafforza con l’acquisizione del core business dell’imprenditore di Arbatax. «L’affidamento di una grande struttura turistica dell’Ogliastra a un importante gruppo turistico austriaco – spiega il segretario territoriale Cisl Michele Muggianu – crea nuove opportunità occupazionali e contribuisce a valorizzare le straordinarie risorse naturalistiche del territorio».

