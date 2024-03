Appino: «La Sardegna è casa mia» 

Andrea Appino sbarca in Sardegna con “Humanize”. L’appuntamento con il cantautore - cantante, chitarrista e penna dei Zen Circus - al terzo album solista, dopo “Il testamento” (2013) e “Grande raccordo animale” (2015), è per questa sera, alle 22, al Fabrik di Cagliari. Sul palco insieme a Matteo D’Ignazi alla batteria, Davide Barbafiera a moog e campionamenti, Valerio Fantozzi al basso e Fabrizio “Thegeometra” Pagni alle tastiere, Appino darà vita a uno spettacolo sognante e psichedelico, sull’onda di una musica senza confini, quella di “Humanize”: concept pop, condensato di un’umanità varia e composita, attraversata da Appino in 8 anni di ricerca; concept prog, nel libero effluvio di suoni, electro, folk, ambient, jazz, rap e trap, che di questa umanità sono la voce. «Il nostro batterista nei Zen, Kairm Qqru, è di Alghero», ci ha raccontato Appino. «Quindi in Sardegna mi sento un po’ a casa anch’io».

Che concerto suonerà?

«Un concept live. “Humanize” è un disco che unisce vari argomenti sull’umanità, ma che è pensato per essere suonato senza stop. Nel concerto sia le canzoni di “Humanize”, che degli altri due miei dischi da solista andranno ad integrarsi in un flusso di musica continuo. In un periodo dove si parla tantissimo, mi sentivo a mio agio a fare arrivare più musica possibile».

Cosa ha innescato la scintilla creativa di “Humanize”?

«Dopo il tour di “Grande raccordo animale” sentivo di non avere bisogno di fare altre cose da solo, mi godevo la mia felicità di avere il gruppo di amici, che diventa il tuo lavoro, la tua vita e va avanti per 20 anni. Però, avevo l’idea di un audio documentario, ovvero di intervistare più persone possibili e un giorno farne qualcosa. Poi, queste interviste hanno iniziato ad emozionarmi ed è nata la voglia di fare un commento sonoro strumentale, finché mi sono reso conto che stavo lavorando a delle canzoni, anzi, a un altro disco solista. L’ho accettato di buon grado e ci ho lavorato serenamente, come si lavora a quei modellini complessissimi di navi, che ci vogliono 10 anni a farli e si tramandano di padre in figlio».

Ha lavorato come un antropologo, realizzando i field recording, i “Comizi Umani”. Cosa cercava?

«Volevo fare una cosa che mi emozionasse, come mi ha emozionato, a suo tempo, “Comizi d’amore” di Pasolini: un documento. Tutto è nato quando, anni fa, ho portato in studio i miei genitori e mi sono fatto una chiacchierata con loro sulla loro storia, perché mi piaceva avere quelle voci per sempre. La cosa mi è piaciuta così tanto che vorrei intervistare chiunque, non posso, ma mi ha dato tanta dolcezza e serenità, il far parte di una comunità di esseri viventi, questi corpi, che contengono questa cosa, che chiamiamo anima e che non riusciamo bene a spiegare… mi fa sentire meno solo».

Così nell’epoca dell’intelligenza artificiale, lei scandaglia l’umanità.

«Non credo all’idea dell’essere umano che si ferma nel suo scoprire o provare cose, anche aberranti, per questioni morali. Parlare di esseri umani significa anche parlare di intelligenza artificiale».

Che suoni ha cercato per raccontare questa ricerca antropologica?

«L’idea è nata dal “Golden Record”, il disco d’oro che è stato spedito nello spazio col Voyager e che emette i suoni del mondo, per presentarci a un eventuale civiltà aliena. Credo di essere l’unico ad averlo ascoltato tutto!».

Coi Zen Circus?

«Come abbiamo annunciato a settembre, ci siamo presi una pausa, ma stiamo già lavorando da un po’. Non stiamo con le mani in mano, ci diamo tempo per fare anche altro ed è liberatorio».

