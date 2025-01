Appiccano un incendio durante la messa: panico e fedeli in fuga 

Incursione incendiaria ieri, durante la messa serale, nell’oratorio della chiesa di Cristo Re a Valledoria. lo spazio dove sono state appiccate le fiamme si trova al di sotto dell’altare e quando è scoppiato l’incendio, con diversi punti di insorgenza, era in corso la messa di preparazione dell’Epifania. Sono stati i fedeli che partecipavano alla funzione sacra, poco dopo le 19, a dare l’allarme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Alcune persone si sono accorte del fumo che stava salendo dal seminterrato dell’edificio che ospita la parrocchia di Cristo Re. Fortunatamente non ci sono stati problemi di alcun tipo per i fedeli, tutti sono usciti dall’edificio senza difficoltà.

I Vigili del Fuoco di Tempio sono intervenuti con diverse squadre dentro il seminterrato della chiesa parrocchiale, invaso da fiamme e fumo. Il rogo ha distrutto scaffali pieni di libri, arredi, attrezzature e materiale usato per le attività pastorali del parroco Martino Mocci. I danni sono nell’ordine di centinaia di migliaia di euro. Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri della Compagnia di Valledoria. I militari del Nucleo investigativo hanno individuato, insieme ai Vigili del Fuoco, i punti di insorgenza dell’incendio. Stando a indiscrezioni, per innescare il rogo sarebbe stato versato liquido infiammabile su un cumulo di libri usati per il catechismo e immagini sacre. Il personale dell’Arma, coordinato dai pm di Sassari, ha acquisito i filmati di sistemi di videosorveglianza in funzione in via Caprera e dietro la chiesa. La prima valutazione degli investigatori è quella di un atto di vandalismo. Il vescovo di Tempio, Roberto Fornaciari, informato in serata, ha manifestato preoccupazione per l’episodio.

