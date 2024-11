Appicca un incendio  in via Palomba  dopo il rogo al Ministero 

Mercoledì scorso aveva lanciato una bottiglia incendiaria nel cortile del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del ministero delle Infrastrutture in viale Colombo, causando un incendio, ed era finito in manette: il giudice aveva disposto il divieto di dimora nel comune di Cagliari. Ma il 31enne, originario di Carbonia, con dei problemi psichici, è tornato nuovamente in azione pochi giorni dopo sempre in città. Questa volta ha provocato un incendio in via Palomba: le fiamme hanno aggredito un locale in disuso con il rischio che il rogo si estendesse a un vicino palazzo e alle auto. Decisivo un primo intervento dagli agenti delle volanti, utilizzando un estintore presente nell’auto di servizio, e poi l’arrivo dei vigili del fuoco.

Il 31enne era in zona ed è stato subito bloccato dai poliziotti. Durante la perquisizione sono stati trovati due accendini ed una bomboletta spray nascosti nelle tasche dei pantaloni dell’uomo. Su disposizione del pm di turno, il senza fissa dimora è stato arrestato e accompagnato in carcere con l’accusa di incendio. È stato denunciato in stato di libertà per l’inosservanza del provvedimento dell’autorità.

La scorsa settimana la sua azione in viale Colombo aveva fatto scattare l’allarme attentato contro le istituzioni. Ma quello che in un primo momento era sembrato poter essere un atto intimidatorio di matrice politica o eversiva, alla fine è stato il gesto di una persona con problemi psichici. Poche settimane prima gli era stato fatto un tso e sarebbe il responsabile anche dell’aggressione, senza alcun motivo, a una donna avvenuta il mese scorso su un autobus a Monserrato. (m. v.)

