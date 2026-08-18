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Sanluri.
19 agosto 2026 alle 00:45

Appicca il fuoco e fugge, multa da diecimila euro 

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È stato sorpreso mentre appiccava il fuoco a cumuli di paglia i in pieno periodo di divieto e per questo fermato poco dopo dagli agenti del Corpo Forestale. A incastrarlo sono state le immagini riprese dai droni, utilizzati durante i controlli straordinari predisposti in Sardegna in occasione di Ferragosto.

Il sistema di sorveglianza ha consentito agli operatori di individuare l’agricoltore mentre dava fuoco ai residui vegetali. L’uomo, subito dopo, si è allontanato in automobile, lasciando le fiamme senza alcun controllo.

Gli agenti sono intervenuti, inseguendolo e fermandolo per contestargli la violazione. Nel frattempo, una pattuglia forestale impegnata nel servizio antincendio ha raggiunto il punto di innesco e provveduto a spegnere le fiamme.

Una situazione potenzialmente pericolosa, considerato il caldo e il vento sostenuto presenti al momento dell’episodio: condizioni che avrebbero potuto favorire una rapida propagazione del fuoco nei terreni circostanti, mettendo a rischio coltivazioni, aziende agricole, animali e persone.

Per l’abbruciamento effettuato in periodo di assoluto divieto è stata contestata una sanzione amministrativa prevista dalla legge quadro sugli incendi boschivi, con una somma conciliabile di 10mila euro.

Nel corso della stagione, i controlli del Corpo Forestale hanno già portato alla contestazione di numerose violazioni delle prescrizioni antincendio, per un importo complessivo superiore a 700 mila euro. Un’attività che prosegue anche nei giorni di massima pericolosità, con l’obiettivo di prevenire sul nascere incendi che, in presenza di vento e temperature elevate, possono trasformarsi in pochi minuti in eventi di vaste proporzioni.

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