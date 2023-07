“Appetitosamente” a Siddi con Tosca, Moses e Don Pasta 

A Siddi ritorna “Appetitosamente”, il festival enogastronomico regionale che accoglierà ospiti d'eccezione come Tosca, Don Pasta, Moses Concas, la fumettista Takoua Ben Mohamed, e i cuochi Pierluigi Fais ed Errico Recanati. L'evento, giunto alla sua sedicesima edizione, si prepara a deliziare i palati dei partecipanti con prelibatezze culinarie e a far scoprire il territorio in un mix coinvolgente di musica, cultura, mostre, laboratori e dibattiti, e sara per le vie del centro storico e nei suoi luoghi culturali magici. Organizzato dal Comune e la Pro Loco di Siddi, il comitato Appetitosamente e la cooperativa Villa Silli, assieme a tantissime associazioni e volontari.

Il tema

Il tema scelto è “Cibo e identità”, un viaggio sensoriale che mira a unire diverse culture attraverso il cibo e a costruire una nuova consapevolezza della cultura alimentare. «l cibo è come un ponte per entrare in contatto con le diverse culture e attraverso il quale si può instaurare un rapporto di fiducia», spiegano gli organizzatori. Marco Pisanu, sindaco di Siddi, è convinto che «eventi del genere siano occasione di crescita per l'intera comunità».

Venerdì 4 agosto

Tra i tanti eventi in programma, al parco Sa Fogaia, alle 21 è previsto “Prometeo nel Bosco”, con la storia di una compagnia di cuochi allegra e creativa che darà vita a una festa con l'aiuto del fuoco. Alle 22,30 in piazza Leonardo da Vinci, sul palco Don Pasta con il suo Food Sound System, un progetto che unisce cucina locale, musica, racconti popolari e immagini, in uno spettacolo che spazia tra il teatro contemporaneo e le tradizioni dei vecchi cantastorie.

Sabato 5 agosto

Alle 19 alla tomba di giganti Sa Domu 'e s'Orcu arriva Tosca. L’artista si esibirà insieme a Giovanna Famulari al violoncello, pianoforte e voce, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Luca Scorziello alla batteria e percussioni, e Fabia Salvucci alle percussioni e voce. L'atmosfera del concerto sarà intima e suggestiva, senza palco né posti a sedere per rispettare il monumento. Alle 22.15, lungo le vie del centro storico, il grande tavolo imbandito da Pierluigi Fais.

Domenica 6 agosto

La giornata inizierà all'alba, alle 6, con la colazione dall'Orco a Sa Domu 'e s'Orcu, dove Moses Concas si esibirà con la sua armonica a bocca, accompagnato da Dado Leo alla chitarra, in un concerto spettacolare che si concluderà con una colazione speciale per tutti i partecipanti. Nel pomeriggio, alle 16.30, si terrà il laboratorio "Cose dell'altro mondo", incentrato sulle spezie e la loro importanza nella cucina e nelle culture di diverse parti del mondo. Tra gli ospiti attesi domenica la fumettista Takoua Ben Mohamed che alle 19.30 nel sagrato della Chiesa di San Michele terrà l'incontro “Una fumettista tra i primi”. Alle 21.30 in piazza Leonardo da Vinci, la Pro Loco organizzerà “Mangia come parli”, un'opportunità di degustare i cibi tipici di Siddi e della Sardegna, in un momento conviviale che celebrerà l'amore per il buon cibo. “Appetitosamente” si concluderà alle 24 con i saluti finali, lasciando nei cuori dei partecipanti il ricordo di una tre giorni intensa di sapori, suoni e scoperte legate al cibo e alle identità culturali.

