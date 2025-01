Appesa a un filo la vita della donna 

In Rianimazione. Il bollettino medico dell’Aou esplicita le condizioni di Roberta Mazzone, 50 anni, accoltellata martedì all’ora di pranzo da Domenico Ottomano, zio del compagno. Colpita a un polmone e a un rene la donna è apparsa coi vestiti fradici di sangue ai vicini di casa, che per primi l’hanno soccorsa, e poi al personale sanitario, intervenuto nella casa della strada vicinale Cabu d’Ispiga. Condotta in ospedale la 50enne ha subito un delicato intervento chirurgico, di tipo urologico, e in seguito è stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva della struttura di San Pietro dove si trova in prognosi riservata. Con la vita appesa a un filo come conseguenza delle coltellate inferte dal 55enne, secondo l’accusa, anche se questi ha sostenuto, nel corso dell’interrogatorio, che sarebbe stata la donna a impugnare l’arma finendoci sopra durante l’alterco tra i due.

Le indagini

Versione tutta da verificare e su cui sono al lavoro gli agenti della squadra mobile, coordinati dal dirigente Michele Mecca, su incarico della pm Elisa Succu. A sentire sempre le parole del 55enne, ospite da sette mesi dell’abitazione del nipote e della compagna, il movente dell’assalto sarebbe da ricercarsi in una diatriba economica. L’uomo, che ora si trova a Bancali, ha riferito di continue richieste economiche per pagare le bollette da parte di Mazzone. Talvolta 30 euro, altre 50, che la vittima esigeva per il ménage familiare e per la permanenza nella casa su due piani definita come una sorta di tugurio. Il pianoterra si sarebbe aggiunto da poco, così ha dichiarato una vicina, dopo il trasferimento di una famiglia che vi viveva prima e questo avrebbe comportato anche i lavori in corso nel caseggiato. «Se non paghi, te ne vai dal primo febbraio». Sarebbe stata questa la minaccia della 50enne contro l’uomo trasferitosi da Bari a luglio, sembrerebbe in fuga da un ambiente al limite della legalità nel quale si sarebbe sentito a rischio. Lo stesso accusato avrebbe un lontano precedente giudiziario anche se non si sa di che natura. Vistosi quindi in un contesto estraneo, e costretto forse di nuovo a fare armi e bagagli, si sarebbe per questo scontrato con la donna che era appena tornata a casa dal lavoro come badante. Ad aggravare la sua situazione la mancanza di un lavoro e la scarsa pensione di invalidità. Ma adesso, con un’accusa di tentato omicidio sulle spalle, le cose si fanno molto più complicate.

RIPRODUZIONE RISERVATA