«Appendicite scambiata per calcoli biliari» 

Si è presentato al Pronto soccorso dell’ospedale di Muravera con fortissimi dolori all’addome e al basso ventre. «L’ecografia evidenzia calcoli biliari», ha detto il medico al paziente mentre prescriveva la terapia e prima delle dimissioni. «Torni tra due giorni per un controllo».

A Cagliari

Era il dieci gennaio. L’indomani Maurizio Zedda, 57enne fisioterapista di San Nicolò Gerrei, si ripresenta al San Marcellino con gli stessi sintomi: dolori atroci. Da qui la decisione dei medici di trasferirlo al Santissima Trinità a Cagliari per una consulenza chirurgica. Anche nell’ospedale di Is Mirrionis stessa diagnosi, la responsabile della Chirurgia non ha posti letto disponibili e l’ambulanza della Asl riporta il paziente a Muravera. «Un viaggio infernale, da Muravera a Cagliari e ritorno sull’ambulanza, ogni buca una fitta sempre più forte», ricorda Zedda.

«Strapieno anche il Policlinico», dicono gli dicono i responsabili del Pronto soccorso, «ma c’è un posto in Chirurgia a Lanusei». Nel foglio di accompagnamento la diagnosi confermata a Cagliari con l’esito della consulenza specialistica: «Non necessita di trattamento chirurgico urgente, ma di terapia medica e monitoraggio».

A Lanusei

«Per mia fortuna - dice adesso Zedda - il chirurgo di Lanusei ha ignorato quanto scritto dai colleghi cagliaritani e muraveresi: sono stato operato d’urgenza di peritonite. Ho rischiato grosso di andare in setticemia».

Nel foglio di dimissioni dell’ospedale ogliastrino nero su bianco i motivi dell’intervento chirurgico: «Peritonite acuta diffusa». E anche la conferma della colicistite acute riscontrata dia a Muravera e a Cagliari dove però agli specialisti era sfuggita l’appendicite.

Il recupero

Adesso il fisioterapista è ancora in convalescenza, non ha ripreso a lavorare in un centro medico di Settimo San Pietro, ha chiesto le cartelle cliniche per valutare se presentare o meno un esposto in Procura o al tribunale del malato. «L’errore ci può stare - spiega al telefono - ma nessun paziente dovrebbe essere costretto a sopportare dolori così atroci e a rischiare la vita per una semplice appendicite. E anche dal punto di vista umano non mi sono sentito trattato nel migliore dei modi».

La Asl

Le verifiche per ora effettuate dalla direzione sanitaria dell’ospedale di Muravera non hanno fatto emergere negligenza o errori da parte dei medici di turno in quei giorni nel Pronto soccorso del San Marcellino.

