Appena candidato, Lacerenza traballa Iv: «Inaccettabile» 

Il giorno dopo la sua designazione, Domenico Lacerenza si è messo al lavoro come candidato governatore della Basilicata per il centrosinistra (Pd, M5S, Avs e +Europa) confrontandosi sul programma con Elly Schlein e Giuseppe Conte. Ma una giornata convulsa ha visto salire la tensione con l’ex Terzo Polo e rincorrersi le voci su un nuovo, clamoroso colpo di scena: pur di allargare il perimetro della coalizione, si punterebbe su un nome nuovo al posto dell’oculista.

Così, mentre per le Europee di giugno si rafforza l’ipotesi di Lucia Annunziata candidata capolista dal Pd al Sud. Italia viva ha contestato l’ufficializzazione di Lacerenza - medico, nato a Barletta 66 anni fa, in Basilicata da oltre 25 – come candidato governatore. Il capogruppo renziano alla Camera, Davide Faraone, ha definito «inaccettabile» il metodo di Pd e M5S. E il leader di Azione Carlo Calenda, che nel fine settimana sarà in Basilicata: «È il M5S, che ormai decide la politica della sinistra, ad aver escluso Azione e ne abbiamo preso atto». E Calenda, ricordando il 10% ottenuto da Azione in Basilicata per il voto al Senato, ha avvertito: «Io preferisco non avere candidati persi. Dall’altro lato, c’è un moderato europeista, un uomo delle istituzioni (l’azzurro Vito Bardi-ndr) non il “Trux”. Valuteremo e decideremo». E il centrodestra appare pronto ad accogliere esponenti di Azione e Italia Viva.

Nel pomeriggio è arrivata l’apertura del Pd: «Nessuna preclusione a un allargamento della coalizione di centrosinistra, continuiamo a essere unitari. Ancora una volta il Pd farà valere le ragioni dell'unità della coalizione». Concetti ribaditi anche a Potenza, nella sede dei dem lucani, alla riunione del tavolo del centrosinistra, al quale però non hanno partecipato il candidato Lacerenza né il segretario regionale di Azione, Donato Pessolano che, «invitato all’ultimo momento», ha deciso di non partecipare.

RIPRODUZIONE RISERVATA