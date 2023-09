Appello social  per la vecchia Polo rubata  

Appello social per ritrovare una vecchia vettura, rubata. Un’auto scomparsa l’8 settembre in località Predas Arbas a Nuoro. A dare l’annuncio sui social è un amico del proprietario, Fabrizio Porcu, nuorese, che oltre a pubblicare la foto del veicolo targato Nuoro ne descrive il legame affettivo. «Ieri è stata rubata questa auto da Predas Arbas a Nuoro - scrive -. Era di un caro amico venuto a mancare proprio tre anni fa e che il fratello Gianni ha risistemato e utilizzava per andare a lavorare. Chiunque la vedesse o recuperasse informazioni mi contatti. Grazie». L’auto è sparita proprio l’8 settembre, l’anniversario della morte.

L’annuncio è stato immediatamente condiviso da centinaia di persone che hanno mostrato una forte sensibilità nei confronti dell’autore del post e della persona che ha subito il furto, ma anche una grande indignazione per il gesto compiuto da parte del ladro. Ancora nessuna traccia della Volkswagen rossa, una Polo del 1990, scomparsa venerdì. La denuncia è stata subito presentata ai carabinieri e ora si attendono notizie con la speranza di ritrovare al più presto un mezzo divenuto ormai necessario e dal grande valore affettivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA