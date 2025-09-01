Appello per Teodora: «Riportatela nel suo parco» 

Per chi frequenta il Parco di Monte Urpinu, il suo nome non è nuovo. Teodora, una grande cagnolina bianca incrocio tra dogo argentino e labrador, è cresciuta proprio lì, tra gli alberi e i vialetti, diventando parte della comunità che ogni giorno vive e lavora in quell’oasi verde.

Arrivata cucciola nel 2023, Teodora ha trascorso due anni all’interno di un recinto artigianale predisposto dal personale della cooperativa che cura la manutenzione del parco. Un rifugio provvisorio, in attesa che il Comune sistemasse per lei uno spazio più sicuro. Poi l’incidente: Teodora ha tentato di scavalcare il recinto, ferendosi. È stata trasferita al Canile comunale per ricevere le cure necessarie. Ma da quel momento la sua vita è cambiata: oggi vive chiusa in un box, lontana dal verde e dall’affetto che l’avevano accompagnata finora.«Un cane cresciuto in un ambiente aperto e relazionale non può essere privato del suo spazio e dei suoi legami», spiegano i promotori della petizione lanciata in queste ore su Change.org per chiedere il ritorno di Teodora al parco, la realizzazione urgente di un recinto sicuro e l’avvio di un percorso di adozione che le consenta di trovare una famiglia. «Teodora è parte integrante della vita del Parco. La sua permanenza in canile rischia di compromettere il suo equilibrio emotivo e il suo carattere», si legge nell’appello.

