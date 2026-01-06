VaiOnline
Sant’Avendrace.
07 gennaio 2026 alle 00:58

Appello per riaprire la circoscrizione 

Da anni Sant’Avendrace è senza una circoscrizione. Una riapertura annunciata più volte, salvo poi slittare nuovamente senza una data certa. La situazione mette in difficoltà tanti residenti, costretti a rivolgersi ad altri uffici comunali.

Edoardo Tocco, ex presidente della circoscrizione e consigliere comunale, ha esposto la problematica: «È assurdo che tante persone debbano girovagare per trovare un ufficio di città, con appuntamenti che richiedono anche mesi. Serve una svolta decisiva, dalla scorsa consiliatura sto pressando per la riapertura ma con poco personale è difficile».

«In aula ho chiesto più volte di risolvere la situazione che affligge i residenti», dice Tocco. «È sempre stata centrale per il quartiere, tenerla chiusa tanti anni significa non avere un riferimento in zona. Nel Plus si è parlato di riattivarlo per i servizi sociali. Porto le richieste continue del quartiere, ho chiesto di riattivarlo come ufficio di città e riprendere con la sua attività originaria con nuove assunzioni».

