Appello per l’incrocio a rischio «Il doppio stop non funziona» 

«Modificare la viabilità all’incrocio tra via Brigata Sassari e via Siena».È la richiesta di automobilisti e residenti della zona: da quando infatti sono stati realizzati i doppi stop il rischio di incidenti è diventato più alto e a differenza di tutte le altre strade in cui è stata introdotta questa modifica, qui gli scontri non si sono azzerati.

Adesso infatti le auto che arrivano da via Brigata Sassari in direzione Quartucciu, dove passa il maggior flusso di traffico, si devono fermare per dare precedenza a chi arriva da via Siena e anche a chi arriva da via Brigata Sassari da Quartucciu. Così il risultato sono code in via Brigata Sassari verso Quartucciu ma anche confusione di chi continua a passare convinto di avere la precedenza.

La richiesta delle modifiche arriva anche in vista degli imminenti lavori nel tratto quartese di viale Marconi. I cantieri, per forza di cosa, porteranno gli automobilisti a riversarsi su quell’incrocio per poi passare per via Segrè e raggiungere Is Pontis Paris e questo inevitabilmente aumenterà il traffico e le code.

Discorso diverso invece per gli altri doppi stop che hanno di fatto azzerato gli incidenti. Sono stati realizzati, tra l’altro, agli incroci: via Vittorio Emanuele-La Marmora, Zara-Milano, Merello-Perra, Fadda-San Francesco-via Cimitero, Diaz-Sicilia, Boito-Palestrina, Merello-Principessa Jolanda, Gramsci-Malipiero.

