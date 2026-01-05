Appello per il Postamat, raccolte duecento firme  

Oltre 200 firme sono state raccolte tra gli abitanti di Buggerru, per chiedere a Poste Italiane l’installazione del bancomat presso l’ufficio postale del paese. L’iniziativa è del Comitato cittadino spontaneo del centro costiero, presieduto da Nicola Piras.

«Come presidente del comitato cittadino e come più volte accennato – spiega in una nota Nicola Piras – ho provveduto a raccogliere circa 200 firme, con la richiesta d’installare a Buggerru lo sportello Postamat, per il prelievo del denaro contante. Un servizio che permetterebbe così, sia lo snellimento delle file durante i giorni di pagamento delle pensioni, sia la disponibilità di un servizio ai residenti e anche ai numerosi turisti che si recano nel territorio».

Di recente sono state ultimati i lavori per l’adeguamento dell’ufficio locale all’offerta dei nuovi servizi “Polis”. «Ritengo non sia più possibile vivere senza servizi importanti come il Postamat – conclude Piras - che permettono una migliore qualità di vita per i cittadini, a maggior ragione quando essi vivono in centri isolati come Buggerru». Le firme raccolte sono state presentate alla direzione di Poste Italiane. Ora si attendono risposte da parte dell’azienda.

