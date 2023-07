Appello per Fido, nonnino senza casa 

Si chiama Fido e poiché ha nove anni per lui trovare una famiglia è ancora più difficile: è il cane nella foto in alto a sinistra. Ha vissuto quasi tutta la vita come un randagio, ora si trova in stallo ma presto entrerà in canile. Per adottarlo si può chiamare il numero 3473474196.

Nella foto accanto ci sono due fratellini che hanno solo poche settimane e vivono in un rifugio del Medio Campidano. Possono essere adottati insieme o singolarmente, informazioni al 3486995817.

Anche Teddy e Karin sono una coppia speciale(in basso a destra): sono due cagnolini abituati a vivere insieme e diventati ormai inseparabili. Per questo le volontarie che se ne occupano sperano di poter trovare qualcuno che voglia accoglierli insieme. Per conoscerli c’è il numero 3922988807.

Scomparsa

Nella foto in basso a sinistra c’è la piccola Bullina, una cagnolina che si è persa qualche giorno fa nella zona di viale Trento a Cagliari. Bullina è molto timida e quando è sparita indossava un collare e la pettorina. Chiunque avesse informazioni può contattare i numeri 3385487889-3470787993-3935654643.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

