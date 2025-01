Appello per Cecilia Sala: «Ora silenzio stampa, la situazione è delicata» 

Il caso è sempre più complesso, per cui per la liberazione di nostra figlia sarebbe utile il massimo del riserbo e grande attenzione diplomatica. La famiglia della giornalista Cecilia Sala, dopo la giornata di giovedì che ha visto una forte esposizione mediatica, ha chiesto ieri «il silenzio stampa». Un chiaro segnale di quanto la vicenda della giovane cronista italiana incarcerata a Teheran sia ormai tutta politica ed ingabbiata in dinamiche internazionali delicatissime.

L’appello

«La situazione di nostra figlia, Cecilia Sala, chiusa in una prigione di Teheran da 16 giorni, è complicata e molto preoccupante», hanno scritto i genitori. «Per provare a riportarla a casa, il nostro Governo si è mobilitato al massimo e ora sono necessari oltre agli sforzi delle autorità italiane anche riservatezza e discrezione. La sensazione è che il grande dibattito mediatico su ciò che si può o si dovrebbe fare rischia di allungare i tempi e di rendere più complicata e lontana una soluzione. Per questo abbiamo deciso di astenerci da commenti e dichiarazioni e ci appelliamo agli organi di informazione chiedendo il silenzio stampa. Saremo grati per il senso di responsabilità che ognuno vorrà mostrare accogliendo la nostra richiesta».

La reazione

L’appello è stato immediatamente accolto da media e partiti. Quasi scomparse dalle agenzie le dichiarazioni politiche, frenate le speculazioni giornalistiche e annullate anche le manifestazioni in chiave anti-Teheran. I radicali, per esempio, non protesteranno più il 6 gennaio davanti all'ambasciata iraniana a Roma.

La trattativa

Intanto è sempre più duro lo scontro fra Italia e Iran. Un braccio di ferro ad alta tensione in cui Teheran collega direttamente il destino di Cecilia Sala, detenuta dal 19 dicembre nella prigione di Evin, a quello di Mohammad Abedini Najafabadi, arrestato tre giorni prima a Malpensa su richiesta degli Usa. «Roma rigetti la politica sugli ostaggi degli Stati Uniti e crei le condizioni per il rilascio» di Abedini, altrimenti rischia di «danneggiare» i rapporti con Teheran, è il messaggio recapitato all'ambasciatrice italiana Paola Amadei, convocata in mattinata al Ministero degli esteri iraniano. Una situazione intricata da ogni punto di vista, umano, giudiziario e geopolitico.

Prossime scadenze

Il 15 gennaio è attesa l'udienza sulla richiesta dei domiciliari, a cui ha dato parere negativo la Procura generale di Milano. Ma a volere che il 38enne iraniano resti in cella è anche la giustizia americana, in pressing per l'estradizione dell’ingegnere meccanico, accusato di cospirazione e supporto materiale al Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica. Quanto basta a comprendere la delicatezza di ogni mossa da parte del Governo italiano. Washington «è in contatto con alleati e partner i cui cittadini sono ingiustamente detenuti dall'Iran», ha fatto sapere un funzionario del Dipartimento di Stato Usa, ribadendo che gli Stati Uniti chiedono «il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri arbitrariamente detenuti in Iran senza giusta causa». Sul fronte italiano, lunedì alle 14 il sottosegretario Alfredo Mantovano riferirà del caso Sala al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, venendo incontro alle richieste delle opposizioni. La strategia del Governo, al di là di quanto coperto dal massimo riserbo, è ottenere la liberazione immediata della giornalista, oltre che condizioni dignitose in carcere.

