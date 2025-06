Appello e Consulta, sul caso decadenza dieci giorni di fuoco 

Il ricorso in appello è in cottura. Ci stanno lavorando i tre avvocati sardi della presidente della Regione, con la supervisione dei due processual civilisti romani che hanno contribuito a cambiare il suo approccio su tutto ciò che è legato al caso decadenza. Da un po’ di tempo Alessandra Todde ci tiene a distinguere i piani: un conto sono le questioni giudiziarie «che vanno trattate nelle Aule dei tribunali», un conto è tutto il resto. Su cui, allo stato attuale, non c’è alcun motivo concreto per non andare avanti.

Nuovo corso

La strada che intende percorrere la governatrice è questa: tirare dritto fino alla fine, fino a quando non potrà fare a meno di fare un passo indietro, sempre che ce ne sia bisogno. Questo vuol dire affidarsi all’azione della sua difesa nel prossimo ed eventualmente nel terzo grado di giudizio. Poi, quando il Consiglio regionale prenderà atto di quanto deciso dalla Cassazione, allora – sempre che la sentenza sia a sfavore – Todde impugnerà la posizione dell’Assemblea al Tar, e, se serve, al Consiglio di Stato. E se anche in questo caso saranno confermati gli indirizzi della prima ordinanza ingiunzione, a quel punto Todde sarà costretta a lasciare, o forse lo farà di sua spontanea volontà. Ma, almeno, sino ad allora avrà governato.

Ora l’attenzione è focalizzata sul ricorso in Appello contro la sentenza del tribunale civile che ha respinto l’opposizione della presidente all’ordinanza ingiunzione del collegio elettorale di garanzia che aveva determinato una sanzione di 40mila euro e chiesto al Consiglio regionale di adottare un provvedimento di decadenza per presunte irregolarità nel rendiconto delle spese elettorali. C’è tempo fino al 28 giugno (30 giorni dalla notifica della decisione in primo grado) per presentarlo, e di certo il pool di cinque avvocati si prenderà tutto il tempo necessario. Qualche giorno dopo (il 9 luglio) è in programma l’udienza pubblica fissata dal presidente della Corte Costituzionale per il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione contro l’ordinanza ingiunzione. E non è detto che sarà l’unico. Gli avvocati della Regione stanno lavorando per promuovere un altro conflitto con lo Stato, con occhi puntati, stavolta, sulla decisione del tribunale civile. L’approvazione della delibera di Giunta ad hoc era attesa per ieri, probabilmente arriverà nella prossima seduta. D’altra parte, di fronte a un altro conflitto di attribuzioni, la Consulta potrebbe decidere anche di accorparlo con il primo e magari rinviare l’udienza del 9. O ancora, potrebbe considerare inammissibile il primo e ammissibile il secondo.

Una cosa alla volta

Ad ogni modo, si procede per tappe. Una cosa alla volta. Questa è la filosofia della presidente e di tutto il Campo largo: nel frattempo si guarda già al prossimo assestamento di bilancio da circa novecento milioni di euro, alla legge sul fine vita, e soprattutto – sul fronte trasporti – si lavora per convincere l’Unione europea a dare il via libera allo schema di continuità aerea illustrato nei giorni scorsi, e oggetto dei prossimi incontri della presidente a Bruxelles con i commissari delle Politiche di coesione e dei Trasporti. (ro. mu.)

