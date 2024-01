Appello di ristoratori e ambientalisti: «Servono i controlli» 

I ristoratori sono divisi: c’è chi, già in passato, ha fatto «una scelta etica» rinunciando a proporre nel proprio menù i ricci, e chi, invece, continua a servirli. Di fronte alla cittadella dei ricci di Su Siccu che si prepara a riaprire, la sintesi tocca a Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna. «Sappiamo che c’è una spaccatura su questo, per noi il nodo non è se sia giusto avere una cittadella dei ricci o meno», dice sottintendendo al fatto che comunque si tratta di una possibilità di lavoro per i pescatori, «ma certo servono controlli rigidi affinché si rispettino le regole e non si danneggi chi tra i ristoratori continua a proporli», aggiunge.

Sull’esigenza dei controlli puntano anche gli ambientalisti: «Il problema non è il Comune che ha organizzato lo spazio a Su Siccu ma la Regione che non ha bloccato la pesca per tre anni come è stato fatto altrove», dice Stefano Deliperi, presidente del Gruppo di intervento giuridico. «Il vero errore è stato quello. Adesso, per evitare che i ricci spariscano definitivamente, occorre che si facciano controlli efficaci e si applichino sanzioni severe a chi non rispetta le regole». La cittadella di Su Siccu, da questo punto di vista, rappresenta la massima garanzia: perché in quelle casette entrano solo ricci pescati regolarmente. ( ma. mad. )

