Appello di Cossa: «La Regione chieda i soldi per l’insularità» 

«La Giunta sarda deve contrattare con il Governo un pacchetto di misure che vanno dalle norme di attuazione sullo Statuto alle risorse per l’insularità». Ieri a Radiolina, vigilia dell’arrivo in Sardegna di Giorgia Meloni, l’ha detto Michele Cossa. Il dirigente dei Riformatori, ex parlamentare e consigliere regionale uscente, ha ragionato sui 2,7 miliardi di fondo di coesione che la premier assegna oggi alla Sardegna: «Ciò avviene sulla base dell’articolo 119 della Costituzione che stabilisce le priorità di intervento del Fondo stesso e dovrebbe includere le risorse sull’insularità».

Proprio grazie alla battaglia iniziata dai Riformatori, gli svantaggi geografici della Sardegna sono riconosciuti in Costituzione attraverso il 119. «La Giunta – ha continuato Cossa – deve evitare che l’accordo sia a perdere chiedendo anche la compensazione della condizione insulare». Per Cossa vanno sollecitate pure «misure fiscali di sviluppo e la modifica della legge elettorale per dare alla nostra Isola rappresentanza in Europa».

