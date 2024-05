Appello di Corda: «Serve un clima elettorale più sereno» 

«Basta litigi». Alberto Corda, candidato sindaco del centrodestra, lancia un appello alle forze politiche «perché dialoghino per il bene dei monserratini».

Cita l’esempio della lotta per l’autonomia di Monserrato da Cagliari (conquistata nel 1991) per ricordare che ci furono toni molto accesi ma alla fine al referendum vinse il sì all'autonomia con un plebiscito: «Tutte le forze politiche in quell'occasione misero in campo il meglio per la città, tanti gli scontri politici ma anche tanta condivisione», sottolinea Corda. «Oggi sono ancora tanti i problemi che attendono una soluzione: dalle vasche di laminazione alla riqualificazione delle aree a ridosso della 554 e della 387 e la necessaria riqualificazione delle zone intorno alla cittadella sportiva del comparto 8». Da qui l’appello: «Il clima politico deve tornare a un equilibrio costruttivo».

Appello accompagnato però da una serie di dure critiche all’operato anche dell’attuale Giunta: «Dal 2016 gli scontri politici sono degenerati», scrive Corda. «Sfiducie, campagne elettorali spesso sopra le righe, maggioranze spaccate. Ormai nella comunicazione istituzionale trovano spazio solo selfie e attacchi alle opposizioni, agli ex amministratori e alla stessa maggioranza. Abbiamo assistito alla cacciata di assessori delegittimati e poi defenestrati e consiglieri di maggioranza messi alla porta per aver espresso dubbi su alcune delibere».

