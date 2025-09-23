VaiOnline
L’incontro.
24 settembre 2025 alle 00:42

Appello di Copagri al Commissario Ue Fitto: «Una Pac più equa per l’Isola» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Copagri Sardegna ha sottoposto al Commissario europeo per le Politiche Regionali, Raffaele Fitto, «una serie di questioni di particolare interesse per l’Isola», spiega l’associazione. «Che, per la loro natura, necessitano di essere affrontate e risolte a livello comunitario, con il coinvolgimento del Parlamento e della Commissione europea».

Secondo Copagri, «la Sardegna ha subito, con la programmazione 2023-27, una perdita di oltre 30 milioni di euro l’anno rispetto al precedente periodo, non compensate dal riallineamento dei titoli Agea. La richiesta è perciò «che la futura Pac garantisca una distribuzione più equa delle risorse, tenendo conto di fattori come l’insularità, le aree interne e la bassa densità demografica».

«Abbiamo presentato un pacchetto organico di richieste che toccano i nodi vitali per l’agricoltura e per il futuro socioeconomico della Sardegna», spiegano il presidente regionale, Giuseppe Patteri e il direttore Mario Putzolu. «Ora è fondamentale che queste istanze vengano portate al centro del dibattito europeo, perché solo attraverso politiche comunitarie mirate potremo contrastare spopolamento, crisi climatica e effetto dazi, restituendo dignità e prospettive al nostro mondo agricolo e riequilibrando una Pac che ci ha visto sino a questo momento soccombenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto