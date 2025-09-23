Appello di Copagri al Commissario Ue Fitto: «Una Pac più equa per l’Isola» 

Copagri Sardegna ha sottoposto al Commissario europeo per le Politiche Regionali, Raffaele Fitto, «una serie di questioni di particolare interesse per l’Isola», spiega l’associazione. «Che, per la loro natura, necessitano di essere affrontate e risolte a livello comunitario, con il coinvolgimento del Parlamento e della Commissione europea».

Secondo Copagri, «la Sardegna ha subito, con la programmazione 2023-27, una perdita di oltre 30 milioni di euro l’anno rispetto al precedente periodo, non compensate dal riallineamento dei titoli Agea. La richiesta è perciò «che la futura Pac garantisca una distribuzione più equa delle risorse, tenendo conto di fattori come l’insularità, le aree interne e la bassa densità demografica».

«Abbiamo presentato un pacchetto organico di richieste che toccano i nodi vitali per l’agricoltura e per il futuro socioeconomico della Sardegna», spiegano il presidente regionale, Giuseppe Patteri e il direttore Mario Putzolu. «Ora è fondamentale che queste istanze vengano portate al centro del dibattito europeo, perché solo attraverso politiche comunitarie mirate potremo contrastare spopolamento, crisi climatica e effetto dazi, restituendo dignità e prospettive al nostro mondo agricolo e riequilibrando una Pac che ci ha visto sino a questo momento soccombenti».

