Appello di Bertolotti «Subito una legge, ora c’è il Far West» 

Il sindacato dei balneari aspetta la svolta. Ma non si fascia la testa, anche perché, almeno per il 2024, lo status quo pare garantito.

Alberto Bertolotti, che del Sib è vicepresidente nazionale e presidente per la provincia di Cagliari, prova a sciogliere il nodo che si è creato sulle concessioni: «Il Consiglio di Stato continua ad affermare che le concessioni sono scadute nel 2023, ma che le gare d’appalto non si possono esperire finché non ci sarà la previsione dell’indennizzo per i concessionari uscenti», spiega Bertolotti, che è anche il capo della Confcommercio del Sud Sardegna. «Chiediamo una legge che stabilisca di che morte dobbiamo morire o di che vita dobbiamo ancora vivere. Gli enti concedenti in Italia stanno procedendo a gare, ognuno in ordine sparso, creando un Far West indescrivibile». Bertolotti ribadisce che, per quest’anno, «la situazione in Sardegna è salva, eccezion fatta per alcune situazioni nel Sassarese». Secondo Claudia Comida, presidente regionale del Sib, l’ultima sentenza del Consiglio di Stato non afferma niente di nuovo: «Per quest’anno potremmo essere al sicuro grazie a una norma tecnica del Governo Draghi. Quanto ai titoli provvisori della Regione, stiamo aspettando, visto che vengono concessi a macchia di leopardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA