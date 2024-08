Appello della sindaca Mascia per evitare lo spreco d’acqua 

«Un uso giudizioso dell’acqua volto ad evitare le restrizioni che altri Comuni stanno adottando a causa delle temperature torride e della perdurante siccità».

È quel che predica la sindaca Isangela Mascia per ovviare alla scarsità di pressione che da tempo si sta registrando nei rubinetti delle utenze. Soltanto chi possiede un’autoclave, infatti, stenta ad accorgersi del filo d’acqua che soprattutto nelle ore di punta sgorga di questi tempi dai rubinetti. Una carenza dovuta essenzialmente alle scarsissime precipitazioni del periodo ed alla conseguente diminuzione dell’acqua fornita dalla sorgente de s’Acqua Callenti che approvvigiona Domusnovas. La scarsa piovosità sembra stia vanificando anche i tanti progressi compiuti grazie ai cantieri (per un totale di 550 mila euro), i quali, nel corso del 2023, sono serviti a ripianare una parte importante delle perdite idriche (dovute ad una rete di distribuzione vecchia e piena di falle) che appena qualche anno fa ammontavano a ben 3.800 metri cubi d’acqua sprecata al giorno. In una nota la sindaca Isangela Mascia parla dell’abbassamento della falda dovuto alla mancanza di fenomeni piovosi e si appella alla cittadinanza: «Anche quest’anno stiamo affrontando problemi che si ripropongono ogni estate. Proviamo tutti a fare uno sforzo e ad utilizzare l’acqua con parsimonia e criterio solo per il consumo domestico. Grazie alla collaborazione di tutti si cercheranno di evitare le restrizioni delle quali ognuno di noi ha, purtroppo, memoria».

