Appello della presidente ai volontari assolti: «Tornate, vi aspettiamo» 

«L’assoluzione piena dei nostri volontari, dimostra che hanno agito con correttezza e scrupolo nello svolgimento della loro attività». La presidente della Protezione civile di Villamar, Rita Podda, interviene in seguito alla sentenza che ha mandato assolti Efisio Perria e Filippo Sanna dall’accusa di aver appiccato l’incendio nelle campagne del paese. Quattro anni fa l’associazione finì sotto i riflettori per la denuncia contro i soci, ora che la vicenda si è risolta, in casa “Prociv Villamar” c’è aria di soddisfazione.

«Non avevamo dubbi – dice Podda – sulla loro estraneità ai fatti. La vicenda, però, ha toccato il mondo del volontariato, sicuramente un danno di immagine per tutti i volontari di Protezione civile. La fine di un incubo che ha conciso con la nascita dell’associazione, quando la festa per il risultato raggiunto fu macchiato dalla vicenda giudiziaria». Podda ripercorre le tappe di quanto accaduto: «Ho provato una grande sofferenza quando, nel rispetto del nostro statuto, sono stata obbligata a sospendere i due volontari. È stato il mio primo atto da presidente, fra l’altro quando ancora fra i nostri compiti non era previsto il servizio antincendio. Un po’ di rabbia per essere stati accostati a certi episodi ingiustamente, intaccando la reputazione dei volontari». Dopo aver atteso con fiducia il verdetto dei giudici, Podda conclude: «È arrivato il momento di ripartire dal 2020 con l’invito a Sanna e Perria di tornare a far parte del gruppo. La loro sofferenza è stata anche la nostra. Le porte sono aperte, vi aspettiamo. Non sarà facile dimenticare il costo morale di questo procedimento. Insieme faremo bene e faremo tanto». ( s. r. )

